رمضان عبد المعز: علينا أن نكون صفا واحدا وقت الأزمات

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أنه يجب أن نقتدي برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ونوحد صفوفنا ونكون على قلب رجل واحد، وعندما نكون متماسكين فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا.

وأشار خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أن عبد الله بن رواحه خطب في الجيش وقال لهم : "ما نقاتل القوم بعتاد وعدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به"، أي نقاتلهم بأن معنا الحق، والله ينصر أهل الحق، فيجب ألا نعصي الله ولا نخالفه، حيث قال الله سب حانه وتعالى :"كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة"، فهي ليست بالكثرة، حيث قال "بإذن الله".



وتابع: "لما تيجي في أزمة زي دي، لازم الأول وحدة الصف وعمل مصالحة بين أبناء الأمة، ولازم نبقى يد واحدة ونتنازل عن سفاسف الأمور والفرعيات، ولا يضخم الفروع إلا أصحاب الفكر المختل، أهل بيزنطة ضاعت مدينتهم وهم مختلفون، الدجاجة أصلها بيضة أم أصلها كتكوت"، مشددا على أنه في المحن ووقت الأزمات والعدو يشهر سيفه علينا جميعا أن نتحد ونكون يدا واحدة، "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".