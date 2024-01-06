الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين في ثوب جديد خلال شهر رمضان

قالت وزارة الأوقاف ، إنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك ، من خلال الفاعليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) خاصة، يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ملتقى الفكر الإسلامي لعام 1445هــ / 2024م في ثوب جديد، تحت عنوان : "ملتقى العلماء والمفكرين".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الملتقى هذا العام يضم إلى جانب علماء الدين نخبة من كبار المفكرين والكتاب والمثقفين من مختلف التخصصات ذات الصلة ببناء الوعي العام، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.