الدوري الإسباني.. جيرونا يمنح هدية لريال مدريد بتعادله السلبي مع سوسيداد

فقد فريق جيرونا نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع ضيفه ريال سوسيداد، ضمن منفسات الجولة 23 من عمر الليجا.

ورفع جيرونا، الذي ينافس ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب فرق الليجا، رصيده إلى 56 نقطة، ليكتفي بالبقاء في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر.

وبهذا التعادل، منح جيرونا الفريق الملكي هدية ثمينة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، قبل مباراة الريال اليوم الأحد أمام جاره أتلتيكو مدريد.

وبإمكان الريال توسيع الفارق مع جيرونا إلى أربع نقاط، في حال تمكن من تحقيق الانتصار على أتلتيكو مدريد.