جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن القلب المكسور .

Broken heart syndrome

وقال شعبان: يتأثر القلب بشكل الكبير وذلك يحدث مع السيدات أكتر من الرجال وفي حوادث الغرق والصدمات والانفعالات

والأخبار السيئة والكوارث الطبيعية

والتشنجات ويحدث بعد الظهر غالبا وأعراضه مثل أزمات القلب والذبحة الصدرية ونهجان ومثل جلطات الشريان التاجي والتروبونبن وانزيمات القلب بترتفع.

وأضاف شعبان في منشوره: “ القسطرة بتجيب من الآخر تقوم بتصوير الشرايين التاجية وتظهر أنها مفتوحة وبتفرق بين الجلطة والقلب والمنكسر.. وحقن البطين الأيسر بالصبغة يظهر اتساع وترهل في قمة القلب زي البالون”.

وأوضح أن العلاج التحفظي مفيد وأن

٢٠٪؜ من الحالات يحصل فيها مضاعفات، مشيرا إلى أن مضادات الإنزيم ايس تساعد في الوقاية من القلب المنكسر.





وختم شعبان: "علشان كدا دايما أقول لكم

ما تزعلوش".