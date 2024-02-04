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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

طبيب تجميل ريهام
طبيب تجميل ريهام سعيد: "عليها فلوس"

منذ عدة أيام، أثارت الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد ضجة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وفيديوهات لها موضحة أنها أجرت عملية تجميل "شد للوجه" فاشلة على يد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب متهمة إياه بتشويه وجهها والتسبب في وفاة سيدتين مؤكدة أنها ستقاضيه ولن تتخلى عن حقها.

 

وتسبب التفاعل الكبير الذي حظيت به ريهام سعيد بعد إعلانها تشوه وجهها إلى خروج جراح التجميل اللبناني عن صمته، مؤكدًا في مقطع صوتي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنه راضٍ تمامًا عن عملية شد الوجه التي أجراها للمذيعة الشهيرة قائلًا إنها من أنجح العمليات التي أجراها.

 

بتعمل كدا عشان متدفعش

كما أشار (صعب) إلى أن السبب وراء خروج ريهام سعيد وادعائها بأن عملية التجميل فاشلة هو أنها "عليها فلوس وقالت مش هقدر ادفعها". 

وأوضح أن الصور التي نشرتها ريهام سعيد لوجهها قبل وبعد عملية التجميل يبين أنها "أحلى من هيفاء وهبي". 

كما قال جراح التجميل إن ريهام سعيد "عملت عمليات شد وجه منذ إن كان عندها 37 سنة" مضيفًا أنها كيف لها أن تطالبه بتصغيرها 30 سنة ولا تشعر بتورم في الوجه أول يومين بعد العملية مؤكَدا "أنا جدًا جدًا راضِ عن النتيجة".

وأوضح (صعب) أن ريهام سعيد قامت بنشر صور اليوم التالي للعملية بعد إجرائها بـ10 أشهر لأن "تكلفة العملية كانت 25 ألف دولار وقالت إنها مش قادرة تدفع فهتدفع 10 آلاف دولار وتصور له إعلان وعندما طلبت منها البنت (في إشارة للمساعدة الخاصة به) المبلغ طلعت أثارت هذه الضجة".

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عملتني يابانية!

في اليوم التالي لانتشار مقطع الفيديو الخاص بطبيب التجميل، خرجت الإعلامية ريهام سعيد بفيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ترد فيه على إدعاءات (صعب) قائلة له "إنت مش إنسان.. أنا فضلت 11 شهر بقولك على واتساب أنا مدمرة وعايزة اموت نفسي، أنا مش قادرة أبص في المرايا". مضيفة أن الرد كان دائمًا "بدها شوية وقت وهتصيري متل القمر"!

ثم وجهت (ٍسعيد) سؤالا لجراح التجميل الخاص بها قائلة: "مقولتليش ليه إني هعيش كدا؟!" مضيفة "إنت عملتني يابانية وشديت وشي زي ما أكون رائد فضاء!".

وتعجبت (سعيد) من قول (صعب) أنها كانت راضية عن العملية مشيرة إلى أنها تحمد الله أنه أعطاها فرصة أخرى للحياة من خلال وضع الماكياج, وأكدت أنها استعانت بإيهاب محمود "بتاع العاهات" ليضع لها مكياجًا يخفي المشكلات التي توجد به.

@rehamsaedofficial

أنت مش إنسان!! ريهام سعيد تنهار وتكشف أسرار لأول مرة.. لن تتخيل السبب😳 #هي_وصبايا #ريهام_سعيد #هي | #Hya_TV

♬ original sound - RehamSaedofficial
ريهام سعيد عملية تجميل فاشلة شد الوجه نادر صعب طبيب التجميل نادر صعب

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