ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جديدا لها من داخل العمليات.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "بتستعمل إيد واحدة عشان الإيد التانية فيها التليفون، بتعقم التليفون ده ولا لا؟ سايبني متخدرة وقاعد تصور فيه؟ عيني مفتوحة وأنا متخدره لكن وأنا نايمة لا".

وتابعت: "ده شكلي جوه العمليات، أمال صورة مين اللي تحت؟ إلى نقابه الأطباء اللبنانية هل وضع صورة فيك لمريضة قانوني عشان أضلل الناس؟ هل تصويرهم التعقيم من الدكتور بإيده ده صح؟ هل أنا كده مشوهة؟ حد يرد عليه؟ حد عنده ضمير يرد عليه؟ دي واحدة وحشة وهي غاسلة وشها جوه العمليات؟ فين الضمير الإنساني؟ فين لبنان؟ فين قطاع التجميل في لبنان؟ فين الناس اللي المفروض تقف جنبي عشان نحارب الغش و الاستغلال".

وكتبت ريهام سعيد: "حرام حرام حرام حقي يضيع يا عالم، كل اللي عنده كلمة حق أو اتضر يتكلم عشن ننقد غيرنا، مرة نبقى إيجابيين بقى، هو انت كنت قاصد تشوهني؟ بتحط مبررات واهية قبل العملية؟ عملتها ليه؟ عملتها ليه؟ الفيديو قبل العملية عندي تحكم في البربشة دلوقتي لا، بيحط إيده فوق العين، المصيبة اللي عملها سببها تحت العين مش فوق، ليه الحق بيضيع كده؟ حسبي الله و نعمالوكيل و الله ما هيضيع، سوال للأطباء: هل كنت محتاجة عملية أساسا؟".

https://www.instagram.com/reel/C2uHRzyovjt/?igsh=djZuZ3oxYW10djI5

