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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

ريهام سعيد وعلا شيمري
ريهام سعيد وعلا شيمري

أثارت أزمة ريهام سعيد الأخيرة حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

وأجرت الإعلامية ريهام سعيد جراحة تجميليه في لبنان من أجل شد الوجه واستعادة المظهر الشبابي ولكن اخطا الطبيب وتسبب في تشوهها.

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وخرجت ريهام سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي تشرح للجمهور ما حدث لها وتفاصيل معاناتها وتعاطف معها عدد كبير من الجمهور.

ريهام سعيد
ريهام سعيد

وكان من بين هؤلاء البلوجر والميك اب ارتيست علا شيمري ذات الأصل الشامي، حيث قامت بمحاولة دعم ومساندة ريهام سعيد من خلال محاكاة ما حدث لها بالميك أب هم محاولة علاجه بصور قبل وبعد لتأكد ل ريهام سعيد أنها جميلة في كل الأحوال 

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وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير من شدة التشابه بينهما خاصة أنها اعتمدت على تغيير ملامحها بالميك أب لتصبح قريبة من شكل الإعلامية ريهام سعيد.

البلوجر علا تحاكى ريهام سعيد
البلوجر علا تحاكى ريهام سعيد
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