جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود ونسقت معه بالطو طويل بنفس اللون.

وانتعلت حذاءً مسطحا باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا غير مبالغ فيه.