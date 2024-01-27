شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية شورت باللون البيج مع جاكت بنفس اللون ونسقت معهما وشاح تايجر.

انتعلت شمس الكويتية بوت طويل يصل إلي حدود الركبة اتسم بنقشة التايجر أيضا، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعرها القصير البسيطة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.