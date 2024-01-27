عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها برفقة إليسا.

txt

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

txt

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات،  ونسقت معه بالطو جمع بين اللون البيج والأسود.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الترابية.

 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق أفلام غادة عبد الرازق اصابة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طريقة عمل قوالب الكفته بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

ترشيحاتنا

اخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. ومفاجأة بشأن السن

بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا

كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ