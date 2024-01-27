بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها برفقة إليسا.

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه بالطو جمع بين اللون البيج والأسود.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الترابية.