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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

تصدرت الفنانة ميريهان حسين مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إرتباطها.

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قالت ميريهان حسين في إحدى الحوارات الصحفية:"كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض يبقى في فبراير ومحصلش نصيب، كل شيء في الدنيا نصيب."

 أضافت ميريهان حسين:"ماما اتبسطت قالتلي الحمد لله.. وقالتلي تستاهلي حد أحسن من كدا."

يذكر أن تعرضت الفنانة ميريهان حسين للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الأجتماعي في العديد من المرات بسبب الإطلالات الملفتة و التي يعتبرها البعض جريئة التي تظهر بها.

تعتمد ميريهان حسين على الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتقوم بأختيار الإطلالات المتناسقة مع قوامها و التي تبرز رشاقتها.

نعرض لكم فيما يلي بعض الصور و الإطلالات التي تعرضت الفنانة ميريهان حسين للإنتقاد بسببها….

 

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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