بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

تصدرت الفنانة الخليجية أحلام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها للسرقة وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتعرض أحلام بها لنفس الموقف.

وتعتبر أحلام من أشهر نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بفساتينها الفخامة و الراقية التي تظهر بها عند إحيائها الحفلات الغنائية.

وتعتمد أحلام على الفساتين ذات الأقمشة الفخامة و الراقية التي تبرز رشاقتها و قوامها المثالي، وتقو بتنسق المجوهرات الثمينة مع هذه الإطلالات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أحلام على تسريحات الشعر البسيطة والغير مبالغ فيها، وتستخدم صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام

أحلام