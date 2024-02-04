القيعي: سنبحث عن حارس مرمى حتى آخر لحظة في القيد

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن هناك ثقة كبيرة في قدرات مصطفى شوبير الذي اعتمد عليه الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان على قدر المسؤولية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : حمزة علاء حارس مميز، وهناك حارس مرمى ممتاز اسمه مصطفى مخلوف وسوف يكون له مستقبل كبير وقمنا بضمه بعد محاولات لمدة ٣ سنوات ويملك شخصية قوية.

وأشار إلى أن المسؤلية صعبة وكبيرة وأن الموقف صعب وأنه في حال ضم حارس جديد فلن يتم قيده أفريقيا ونبحث عن حارس وسنظل لآخر نفس في البحث عن تدعيم المركز ولا أحد يعرف كيف يفكر مارسيل كولر.

وأضاف: لا أحد يطمئن في ظل غياب محمد الشناوي وهناك مخاوف من حدوث إصابات للحراس الآخرين .. لا يمكن أن أتحدث عن محمد صبحي ومحمد عواد احتراما لتواجدهما مع نادي الزمالك.

وأكمل: موهبة محمد صبحي تفجرت في المنتخب الأولمبي وهو نفس الأمر مع حمزة علاء.