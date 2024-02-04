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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر في البورصة مع أول تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 50 مليار جنيه بعد ساعة من تداولات اليوم الأحد اول جلسات الأسبوع وسط هبوط عنيف لمؤشرات البورصة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 27543 نقطة.

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مؤشر البورصة المصرية يرتفع 2.7% الأسبوع الماضي

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البورصة تربح 39.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 33726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 11888 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 6555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 9238 نقطة.

البورصة رأس المال السوقي مؤشر الشركات مؤشرات البورصة

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