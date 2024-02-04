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أخبار البلد

القومي للمرأة يشكر الأمم المتحدة لاستجابتها لمصر وتقديم المساعدات لنساء وأطفال غزة

صدى البلد

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير   إلى سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الاستجابة لمصر  لتقديم  المساعدات الإنسانية لاحتياجات النساء والأطفال الفلسطينيين فى قطاع غزة، طبقا لقائمة الاحتياجات التي وردت من قبل الوزيرة أمل حمد، وزيرة المرأة في فلسطين، كما يتقدم بخالص الشكر إلى مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر على التنسيق والتنفيذ.


وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن حزنها الشديد لما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار أكثر من ١٢٠ يوما من عدوان  وانتهاكات لحقوق الإنسان وتهجير قسرى ومجاعة تودى بحياتهم، فى ظل انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولى  الإنساني. 

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسى مرة أخرى نداءات ملحة للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان على غزة مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

 

وناشدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، الأمم المتحدة بالمطالبة باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وألا يسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.

 

كما طالبت الدكتورة مايا مرسى، بأهمية توفير حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

 

وفى ذات السياق، أشاد بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالمجلس القومي للمرأة ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية،  على جهودهما القوية فى حشد الدعم  بالشراكة مع المجتمع الدولى لتلبية احتياجات النساء والفتيات في غزة.

 

وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، بتقديم  المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، عبر قافلة مكونة من تسع شاحنات على متنها 7,000 حقيبة تضم موادًا للنساء والأطفال الفلسطينيين، هم فى أمس الحاجة اليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

وقالت كريستين عرب فى البيان: "في ضوء إطلاق نداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري على دعم النساء في قطاع غزة، بالتنسيق مع مكاتبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة ".

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IMG-20240204-WA0088
IMG-20240204-WA0089
IMG-20240204-WA0089

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