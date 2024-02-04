35 جنيها للمادة| بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. اعرف الخطوات

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من طلاب الصف الثالث الإعدادي بدءا من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.
وتستمر إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها.
خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
- يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
- بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .
ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية
- لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة
- يقوم الطالب بالاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها
- يكتب الطالب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به
- يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.