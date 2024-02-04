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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

35 جنيها للمادة| بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. اعرف الخطوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من طلاب الصف الثالث الإعدادي بدءا من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024. 

وتستمر إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها.

 

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية

 

  • يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
  • يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
  • يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
  • بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية

  • لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة
  • يقوم الطالب بالاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها
  • يكتب الطالب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به
  •  يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.
تظلمات الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية القاهرة التربية والتعليم

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