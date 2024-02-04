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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب: الناس "زهقوا" من عدم صيانة الملاعب.. ووزير الشباب يرد

اجتماع لجنة الشباب
اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب بحضور وزير الشباب والرياضة

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين، إن استخدام لفظ "استدعاء" لأحد وزراء الحكومة أمر طبيعي ويأتي في صميم عمل أعضاء مجلس النواب، لأنهم في الأصل يساعدون الحكومة على مكافحة فساد وتحسين الأداء، ليرد وزير الشباب أشرف صبحي ممازحا: إحنا من جانبنا نلبي الاستدعاء فورا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية.

 

وأضاف حسين: رغم أن الوزير الحالي أشرف صبحي قام بما لم يقم به وزير آخر من حيث الجهد وحجم الإنشاءات، لكن الوزارة من الداخل أدائها يشوبه العديد من الملاحظات يستدعي محاسبة النواب لمسؤولين يختلفون فيما بينهم باجتماعات اللجنة، فبعضهم يقسم على البدء في صيانة الملاعب التي تهالكت، وآخرون من نفس الوزارة يؤكدون على أن ذلك لم يحدث وأنهم بانتظار بروتوكولات لم تنته للبدء في صيانة الملاعب.

 

وواصل حسين: النواب "زهقوا" من تكرار المشكلات الخاصة بالتهالك وانعدام صيانة الملاعب، والأكيد وفقا لما نراه في زياراتنا الميدانية أن الوزارة لاتقوم بدورها في صيانة الملاعب. 

 

من جانبه رد  وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بأنهم لا يتوقفون عن البحث الدائم للوصول لأعلى مستوى في المنشآت الرياضية وتطبيق الحوكمة، وكان هناك 134 ملعب توقفت صيانتهم بسبب كورونا، ولكننا عملنا بجد للانتهاء من 80 ملعب منهم بالفعل، ونضع دائما برنامج زمني للتأكد من جودة الملاعب التي يتم تسليمها للعمل.

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أعضاء مجلس النواب وزير الشباب أشرف صبحي المنشآت الرياضية

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