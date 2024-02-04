مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير هو الهرم الرابع لمصر

أكد دكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن المتحف المصري الكبير هو بمثابة الهرم الرابع بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن المتحف يعد أكبر مؤسسة ثقافية وترفيهية وتعليمية على مستوى العالم.

وقال مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن إفتتاح المتحف المصري الكبير، سيضاهي الإنجازات التي تمت من قبل من افتتاح طريق الكباش، وموكب نقل المومياوات الملكية.

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن المتحف المصري الكبير يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، مؤكدا أن العالم سيتحدث عن المتحف لسنوات كثيرة قادمة.