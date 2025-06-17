قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير أوصى برعايتهم|أول تعليق من التعليم على حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل
ترامب: نريد نهاية حقيقية لبرنامج إيران النووي
إمام عاشور عن إصابته: كنت بجري ومش حاسس بدراعي.. والألم رهيب
لو قابلتك مشكلة وملهاش حل .. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي
أخلاقه حرمته من الذهب.. محمد رشوان يكشف لـ "صدى البلد" كيف تغيرت حياته بعد نهائي أولمبياد لوس أنجلوس 1984
القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو
قائد القوات البرية الإيراني: هجماتنا على المواقع الاستراتيجية للكيان ستشتد خلال ساعات
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. والضربات تهز الاقتصاد العالمي.. بالأرقام
كيف تمكنت إيران من كشف ثغرات القبة الحديدية.. تفاصيل
بسبب الأحداث الجارية.. الوزراء: توقعات بارتفاع التضخم العالمي بنحو 0.4% سنويًا
تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تغيُّر السلوك بعد الحج علامة على قبول العبادة؟.. الأزهر يوضح

علامات قبول الحج
علامات قبول الحج
عبد الرحمن محمد

قالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" على قناة الناس، إن من المؤسف أن بعض الحجاج يعودون بعد أداء الفريضة إلى نفس سلوكياتهم السابقة، وربما إلى حال أسوأ، رغم أن الحج ليس مجرد أداء مناسك، بل رحلة إيمانية هدفها تهذيب النفس وتقوية الصلة بالله.

علامات قبول الحج تكون في تحسن حال العبد بعد أدائه

وأوضحت أن علامات قبول الحج تكون في تحسن حال العبد بعد أدائه، مثل الاستمرار في أداء العبادات، وزيادة القرب من الله، والانضباط في الصلاة، والتوسع في الأعمال الصالحة، مشيرة إلى أن التراجع عن هذه الأمور بعد الحج قد يكون مؤشرًا سلبيًا.

 قبول الحج بيد الله وحده ليس بأداء المناسك:

 

وأضافت أن القبول بيد الله وحده، ولكن يمكن الاستدلال عليه من خلال آثار الحج على سلوك الإنسان، مؤكدة أن من يعود ظالمًا أو مقصرًا أو معتديًا على حقوق الآخرين، فقد فاته مقصد الحج، لأن النبي ﷺ بيّن أن الحاج يعود من حجّه كيوم ولدته أمه، نقيًّا من الذنوب.

اقرأ أيضًا:

وقفة صادقة مع النفس هي الحل إذا لم يتغير الحال بعد الحج

وعن موقف الإنسان إذا شعر بعدم تغيُّر في حاله بعد الحج، دعت عضو مركز الفتوى إلى وقفة صادقة مع النفس، ومراجعة العلاقة بالله والناس، لأن الحج عبادة عظيمة تتطلب انعكاسًا على الأخلاق والسلوك، ومن يجد نفسه على ما كان عليه أو أسوأ، فعليه أن يعاتب نفسه ويبدأ بإصلاح حاله، وردّ الحقوق، والاجتهاد في الطاعات، بدلًا من التراجع عنها.

تغيُّر السلوك الحج علامات قبول الحج الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

ترشيحاتنا

ريال مدريد

أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن صفقة ريال مدريد الجديدة

شوبير

عندكم مشكلة.. شوبير يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب الأهلي

خالد عيسى

قائد العين الإماراتي: جئنا لننافس الكبار في كأس العالم للأندية.. وخطتنا واضحة

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

هل تشعر بألم يشبه الطعن في الكعب؟.. إليك طرق العلاج

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

نصيحة ميكانيكي خبير.. كيف تتجنب النفقات الكبيرة على السيارات المستعملة؟

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

وصفات طبيعية لشعر ناعم كالحرير في أسرع وقت

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد