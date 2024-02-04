وزير الخارجية: رؤية مشتركة مع فرنسا تجاه القضايا الدولية والإقليمية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن فرنسا تقدم إسهاماً في إطار دعم جهود مصر التنموية، في كثير من المشروعات القومية الكبرى، للمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية والنقل.

وأضاف سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن هناك رؤية مشتركة مع فرنسا تجاه القضايا الدولية و الإقليمية، مؤكداً أن مصر و فرنسا يلتزموا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأشار سامح شكري وزير الخارجية إلى أنه يجب التعامل مع القضايا بمنظور سياسي شامل، لافتًا إلى أنه سيتم استمرار التواصل الوثيق بين كافة الأجهزة في مصر وفرنسا لاستمرار العمل المشترك في مواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بالعلاقات.