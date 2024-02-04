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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

برغم الإصابة.. أحمد فتوح يواصل تدريباته مع الزمالك استعدادًا للإسماعيلي

صدى البلد

واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش المران الصباحي اليوم الأحد، في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها مع المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أن فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف بشكل يومي من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية الطبية، مشيرا  إلى أن فترة العلاج تصل لمدة ٤ أسابيع.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

أحمد فتوح الظهير الدكتور محمد أسامة الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فريق الزمالك محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي

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