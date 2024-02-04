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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد عضو تنظيم أنصار بيت المقدس

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي  عضو تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وتأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات. 

كانت  الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، في إعادة محاكمة المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة اعلاميا بـ أنصار بيت المقدس

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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