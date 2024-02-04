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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتعاود الانعقاد غدا

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا ليوم ، وقال رئيس المجلس ترفع الجلسة علي إن تعود للانعقاد صباح غد الإثنين في تمام الحادي عشر صباحا.

 

جاء رفع الجلسة بعد رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس رفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي عضو المجلس وذلك بناء علي طلبا من النائب العام في قضيتي شيك بدون رصيد والمسجلة بمحكمة الخصوص.

 جاء رفض المجلس لرفع الحصانة والاستجابة لطلب النائب العام لوجود كيدية في القضايا المرفوعة ضد النائب ، خاصة وأن النائب عرض تسديد المبالغ المالية التي علية و وضعها بخزينة المحكمة.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ رفع الحصانة النائب عاطف النمكي

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