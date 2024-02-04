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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

صدى البلد

يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، يعود إلى القاهرة غدا بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.

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