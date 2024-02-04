وزير الإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض الدفاع بالسعودية.. ويشارك بمنتدى قادة المستقبل

حضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيــر الإنتــاج الحربــي، افتتاح معرض الدفاع العالمي 2024 “WDS” المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024 الذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدة تحت سقف واحد.

كما أشاد بشعار نسخة هذا العام من المعرض وهو "للغد نستعد" الذي يتماشى مع حقيقة أنه لابد للسلام من قوة تحميه، مشدداً على أن توطين تكنولوجيات الصناعات العسكرية الحديثة فى مصر هو هدف رئيسى بالنسبة لكل القائمين على وزارة الإنتاج الحربي، وتعمل الوزارة دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية وعالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة بما يدعم مساعي الدولة المصرية لإمتلاك القدرة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

وأعرب الوزير عن تمنياته بنجاح معرض الدفاع العالمي 2024 في تحقيق أهدافه وخلق العديد من الفرص التجارية لتبادل المعرفة والخبرات وعقد الشراكات التجارية في مجال صناعة الدفاع على المستوى العالمي.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمي 2024 “WDS” تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX" في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023.

ولفت إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفاً أن آخر أوجه هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضي.

وحضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي "منتدى قادة دفاع المستقبل" والذي عُقد على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعـرض، وجاء منتدى قادة دفاع المستقبل بحضور رؤساء أركان الدول والمسؤولين الحكوميين والعسكريين والصناعيين حول العالم، وتضمّن المنتدى عروض تقديمية وحلقات نقاش لعدد من الموضوعات التي تهم المتخصصون في مجال صناعات الدفاع والتسليح حيث تم مناقشة السياسات والاتجاهات في صناعة الدفاع في المملكة العربية السعودية والعالم وكذا مناقشة التطورات والتحديات التي تواجه مستقبل الدفاع، وتمحورت جلسات المنتدى حول "جاهزية الدفاع/القوة أو الابتكار لتوسيع القدرة، الأمن والاستقرار في العصر السعودي الجديد، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين بعنوان "التحدي الذي يواجهه الأفراد: جذب المواهب المناسبة في قطاع الدفاع وتحسين مهاراتها والاحتفاظ بها، والابتكار بسرعة الملاءمة/ إدارة تحدي التكنولوجيا الدفاعية".

معرض الدفاع العالمي

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير لإنتاج الحربي على هامش معرض الدفاع العالمي، مع ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بشركات الوزارة.

وأشاد على حرص الوزارة التعاون التام مع الجانب العراقي في كافة المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التعاون، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات.

وأكد ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي على وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، معرباً عن اهتمام وزارة الدفاع العراقية بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية في مجالات التصنيع المختلفة في ضوء ما تمتلكه من قدرات وخبرات متميزة.

من ناحية أخرى اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الأمير محمد بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، على هامش معرض "WDS".

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أشار إلى أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمي تؤكد على مدى عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكداً أن “WDS” يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية) وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعرف على أحدث تكنولوجيات صناعات الدفاع والتسليح حول العالم.

ولفت إلى أن الوفد المرافق اوزير الدولة للإنتاج الحربي خلال زيارته للمعرض يضم كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) و محمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.