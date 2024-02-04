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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح قسم "الحياة الكنسية" بمعهد الدراسات المسيحية بـ ببا|صور

كنيسة القديس مارجرجس
كنيسة القديس مارجرجس

افتتح معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، قسم "الحياة الكنسية"، بمقر المعهد في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية). 

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي تولّى خدمته صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية، ثم افتتح صاحبا النيافة القسم الجديد، حيث ألقى نيافة الأنبا رافائيل محاضرة عن "الأسرار والوحدة".

وفي الإطار ذاته ألقى نيافته محاضرة عن "آيات عسرة الفهم" في الاجتماع العام بالإيبارشية، أمس الأول. 

يُذكر أن "معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية" يحمل اسم المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف السابق، وبدأ نشاطه في عام ٢٠١٧.

الأنبا أثناسيوس معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية المسيحية كنيسة الشهيد مار جرجس الشهيد مار جرجس القداس الإلهي

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