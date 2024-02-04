عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء حواري بين وزير الرياضة والبابا تواضروس مع مجموعة من الشباب

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، الأحد، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك وسط حضور مجموعة من الشباب المتميزين الخريجين وطلاب الجامعات الذين يشاركون مع الوزارة فى مختلف البرامج المشروعات التنموية على مدار العام.

رحب البابا تواضروس الثانى بلقائه بمجموعة من الشباب برفقة وزير الشباب الرياضة، وعرض الأدوار التنموية والمجتمعية التى تقدمها الكنيسة المصرية، وأبرز المسابقات الشبابية والمشروعات والبرامج التى تنفذها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وفى مستهل اللقاء، ثمن وزير الشباب والرياضة على الدور الوطنى للبابا تواضروس الثانى، ومواقفه الإيجابية تجاه مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الوطن، والتى تؤكد على وحدة الصف، ووحدة نسيج المجتمع، مشيداً بمستوى الأنشطة والمسابقات الثقافية والكشفية التى تنفذها الكنيسة، وتشهد مشاركات كبيرة من الشباب.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء يأتى فى ضوء التوعية وتعزيز الولاء والمواطنة، وتوضيح مواقف كيانات ومؤسسات الدولة المختلفة  تجاه مختلف التحديات التى يشهدها الوطن، وآليات التعامل مع تلك التحديات.

وتطرق اللقاء للحديث حول الملتقيات التى تنفذها الكنيسة المصرية لإظهار عظمة مصر وتاريخها وتراثها وحضارتها وإنجازاتها وحاضرها ، علاوة على إظهار أصالة الكنيسة القطبية كونها أقدم كيان شعبى على أرض مصر.

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر، ومشاركة شباب الكنيسة المتميزين فى أنشطة وبرامج الوزارة على مستوى جميع المحافظات ، مثنياً على لقاءات التوعية التى تنفذها الوزارة للتوعية بالقضايا والتحديات، ومواجهة الشائعات.

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى على أهمية أن يكون الشباب سفراء غير رسميين وسط مجتمعاتهم، وينشرون صورة ايجابية في مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم وتجمعاتهم كونهم يقدمون صورة إيجابية قوية جدا تمثل صورة من صورة القوة الناعمة لمصر.

أشار قداسة البابا فى  الحديث إلى  معنى كلمة "مصر" فى اللغات القديمة، وكيف تتميز  في شكلها وحدودها، وتعد مصر  وطناً واحداً عبر التاريخ لم ينقسم أبدًا.

كما لفت  إلى اللغة المصرية القديمة ومراحل تطورها، وكذا  الطبقات السبع التي تختزنها الحضارة المصرية وهي: الفرعونية، المسيحية، الإسلامية، الإفريقية، العربية، حضارة البحر الأبيض المتوسط، اليونانية، الرومانية.

وعن أدوار الكنيسة المصرية قال قداسة البابا: "الكنيسة لها ثلاثة أدوار رئيسية، هي خدمة المسيحيين، وخدمة مجتمعية مثل المدارس والمستشفيات والخدمات الأخرى التي تقدم للمجتمع كله، وخدمة الوطن"، واختتم: "إننا نفتخر جميعًا كمصريين بأننا أبناء هذا البلد".

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ،ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني,مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية ,الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للقيادات الشبابية

IMG-20240204-WA0011
IMG-20240204-WA0011
IMG-20240204-WA0010
IMG-20240204-WA0010
IMG-20240204-WA0005
IMG-20240204-WA0005
IMG-20240204-WA0004
IMG-20240204-WA0004
البابا تواضروس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة المشروعات التنموية المسابقات الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

ترشيحاتنا

الزنفلي في الأهلي 6 أشهر بنية البيع.. نبأ سار عن الشناوي ومعلول| تفاصيل

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

رقم قياسي لعدد المغادرين لإسرائيل اليوم.. وشركة طيران مجرية توجه طعنة للاحتلال

ماتوا حاضنين بعض .. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق شقة المعصرة

85 هدفا خلال 30 دقيقة.. التفاصيل الكاملة للضربات الأمريكية في العراق وسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد

المنقذ يستعد للمهمة| من هو حارس مرمى الأهلي الجديد؟.. وموعد ظهوره مع الفريق

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ