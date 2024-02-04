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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 50 محضرا خلال حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

شن علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر اليوم، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، وقيادة الرائد محمد سيد وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات.

استهدفت الحملة، شوارع مدرسة الصنايع والمدينة المنورة، وأسفرت عن رفع كافة التند العشوائية المخالفة بشارع مدرسة الصنايع، وتم إخلاء الشوارع المعنية من الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية، تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام.

كما أسفرت الحملة، عن تحرير ٢٢ محضر إشغال طريق ، و ١٢ محضر باعة جائلين ، و٤ محاضر نظافة عامة ، و١٠ مضبوطات و٤ محاضر إلقاء مخلفات على جوانب الطريق.

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من جانبه أكد " الشرابي" على استمرار حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ،مشددا على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر.

شارك بالحملة النقيب على شيحة، والنقيب ماريو ناجي، والنقيب محمود أبو القاسم، ضباط بإدارة شرطة المرافق، وأيمن حسين وحسن عبده رؤساء أحياء وسط وجنوب مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات.

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