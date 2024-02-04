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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد طلابي بجامعة الأقصر يزور جناح الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الاقصر ،  زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55؛ خلال الفترة من ٢ فبراير حتى ٤ فبراير.

وضم الوفد الطلابي ممثلين من مختلف طلاب كليات جامعة الأقصر تحت إشراف الاستاذ الدكتور محسن الطوخي، وكيل كلية الآثار و الدكتور محمود قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتوره ريهام خالد مدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق،  و محمد نوبى أحمد مدير رعاية شباب كلية الآثار.

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وأشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الاقصر، بأنشطة الطلاب المتنوعة، لاسيما زيارتهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أنوفد الطلاب تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض، بوصفها وسيلة توعوية تزيد من إدراك الطلاب، وتثقيفهم، مشيرًا إلى تفقد الوفد جناح الرقابة الإدارية واطلاع الطلاب على وسائل العرض المختلفة التي توثق جهود الدولة في مكافحة الفساد، وأثر النزاهة على التنمية والمجتمع، باعتباره واجب وطني، وذلك في إطار الدور التوعوي للهيئة للتوعية بمخاطر الفساد،  وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن زيارة الطلاب للمعرض كانت مثمرة، حيث  تفقدوا العديد من الأجنحة داخل المعرض ومنها  جناح الرقابة الإدارية وجناح وكالة الاهرام،  بالإضافة إلى بعض الاجنحة المتخصصة في قطاع الآثار والفنون والتكنولوجيا والعلوم الطبية.

وأبدى الطلاب سعادتهم بزيارة جناح الرقابة الإدارية، التي حرصت على التفاعل الجماهيري من خلال عقد ندوات تفاعلية،  بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

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