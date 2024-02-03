محافظ الأقصر يدرس الاستفادة القصوى من موقع مصنع البوتاجاز

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر المحاسب حسن إبراهيم بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو والوفد المرافق له وذلك فى اطار جولاتة بمحافظات الصعيد.



تناول اللقاء دراسة الإستفادة القصوى من موقع مصنع البوتجاز الحالي بمدينة الطود جنوب شرق الأقصر، وزيادة القدرات الإنتاجية لضمان الاستدامة وذلك تماشيا مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.



يأتى هذا اللقاء في اطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة توافر منتج البوتاجاز بشكل أمن خلال فصل الشتاء، حيث قام الوفد عقب الانتهاء من لقاء محافظ الأقصر بعمل جولة تفقدية لمصنع تعبئة اسطوانات البوتجاز بمدينة الطود.



حضر اللقاء دكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، يحيي جاد مدير عام العمليات والعلاقات الحكومية شركة بوتوجاسكو ومحمود عبدالعزيز مدير عام الخدمات التجارية بشركة بتروجاس والمهندس عرفات أحمد حسين مدير عام تنفيذي المصانع بشركة بوتوجاسكو ومحمد عويس مدير مصنع بوتوجاز الطود.