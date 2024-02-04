أبو عبيدة يكشف عن نجاحات كبيرة حققتها المقاومة في الأيام الماضية

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية والإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر .

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال أبو عبيدة: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة".

وتابع: "وجرى استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".

كما أشار أبوعبيدة إلى أنه "تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو".

وأضاف: "استولى مجاهدونا على 4 طائرات "درون". ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى جنوده إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.