عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"منها السوائل والملابس الثقيلة".. استشاري حساسية يقدم روشتة للمصابين بالكحة لفترات طويلة

الكحة
الكحة

قدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، روشتة للتعامل مع الفيروسات التنفسية في أيام الشتاء، في ظل شكاوى الكثير من المواطنين بطول فترة الإصابة بالكحة دون العلاج منها.

txt

مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر في موسم الفيروسات التنفسية

txt

مع دخول فصل الشتاء.. طبيب يقدم نصائح لطلاب المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية

وقال "الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "يجب أن نحصل على لقاح الانفلونزا، لأنه ما يزال مهما حتى لو تأخرنا، فهو مهم لمعظم الفئات مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية".

 

وتابع استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح: "يجب الحفاظ على مستوى جيد من التهوية لأن عدم التهوية يؤدي إلى انتشار العدوى التنفسية، ويجب تجنب التقوقع في غرفة واحدة، ولو أن لدينا شخصا مصابا بأي دور برد يجب عزله في غرفة منفصلة، لأن العدوى تنتشر بسهولة وبخاصة مع كبار السن والأطفال".

وأوضح: "يجب أن نرتدي الكمامات عند الوجود في أماكن تجمعات مغلقة، وخاصة أن الكمامة تحمي من العدوى وتشكل حائط صد ضد دخول أي عدوى تنفسية وتدفئ الهواء عند دخول مجرى الأنف، ويجب ان نحرص على التغذية الجيدة والإكثار من السوائل التي تحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية والبروتينات وارتداء الملابس القطنية الثقيلة".
 

 

الفيروسات التنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

مدرب مصري خلفا لـ فيتوريا .. من هو؟

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بمشاركة هولندية.. الجيش الأردني ينفذ إنزالين جويين على المستشفى الميداني بغزة

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

الولايات المتحدة تطالب حماس بالرد على اقتراح إطلاق سراح الرهائن

خبيرة علاقات دولية: تصريحات «بن جفير» محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي

أفضل الدول العربية لشراء أرخص الهواتف الذكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

فيديو

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ