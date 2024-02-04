"منها السوائل والملابس الثقيلة".. استشاري حساسية يقدم روشتة للمصابين بالكحة لفترات طويلة

قدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، روشتة للتعامل مع الفيروسات التنفسية في أيام الشتاء، في ظل شكاوى الكثير من المواطنين بطول فترة الإصابة بالكحة دون العلاج منها.

وقال "الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "يجب أن نحصل على لقاح الانفلونزا، لأنه ما يزال مهما حتى لو تأخرنا، فهو مهم لمعظم الفئات مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية".

وتابع استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح: "يجب الحفاظ على مستوى جيد من التهوية لأن عدم التهوية يؤدي إلى انتشار العدوى التنفسية، ويجب تجنب التقوقع في غرفة واحدة، ولو أن لدينا شخصا مصابا بأي دور برد يجب عزله في غرفة منفصلة، لأن العدوى تنتشر بسهولة وبخاصة مع كبار السن والأطفال".

وأوضح: "يجب أن نرتدي الكمامات عند الوجود في أماكن تجمعات مغلقة، وخاصة أن الكمامة تحمي من العدوى وتشكل حائط صد ضد دخول أي عدوى تنفسية وتدفئ الهواء عند دخول مجرى الأنف، ويجب ان نحرص على التغذية الجيدة والإكثار من السوائل التي تحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية والبروتينات وارتداء الملابس القطنية الثقيلة".

