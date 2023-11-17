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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع دخول فصل الشتاء.. طبيب يقدم نصائح لطلاب المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس، وتستهدف صغار السن بالمقام الأول.

وقال الدكتورة سامية عبده مديرة الطب الوقائي بجامعة عين شمس ، إنه مع حلول فصل الشتاء تنشط الفيروسات التنفسية بشكل كبير خاصة في المدارس والجامعات، وذلك بسبب سهولة انتشار العدوى في هذه الأوقات، خاصة الأنفلونزا ومتحورات كورونا.

الفيروسات التنفسية

أكدت الدكتورة سامية عبده في تصريحات لموقع «صدي البلد»، على تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس والجامعات في مختلف المراحل التعليمية وتعريفهم بكيفية التعامل مع العدوى في الفصول الدراسية، مشيرة على إعطاء إجازة للطالب الذي يعاني من أمراض تنفسية أو أي أمراض معدية، فضلا عن توفير طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الطلاب والكشف عليهم خاصة خلال فترة فصل الشتاء.

وأشارت إلى أنه خلال فصل الشتاء تنتشر الكثير من أنواع فيروسات البرد والأنفلونزا وكورونا، لذلك يجب على الطلاب عدم تبادل الأدوات المدرسية، ارتداء الكمامة إذا تطلب الأمر والتعقيم المستمر والحفاظ على نظافة اليدين واستخدام المطهرات بشكل دوري.

وشرحت مديرة الطب الوقائى  أعراض الأنفلونزا المتمثلة في وصول درجة حرارة الجسم إلى 40 وتكسير شديد في العظام، تصل إلى التهابات رئوية، ولها نسب وفيات مثل كورونا عالميا، على عكس أعراض البرد وهي الزكام والرشح والاحتقان والكحة، لذلك ينصح زيارة الطبيب فورا في حالة حدوث أي عرض من الأعراض السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، مؤخرا أسباب الإصابة بالفيروسات التنفسية، وتشمل: 

• انتشار الأنفلونزا الموسمية.

• انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

• التحورات المستمرة لفيروس كورونا، والذي يؤدي تحوره إلى ظهور طفرات أكثر ضراوة وانتشارا وأكثر مقاومة للمناعة واللقاحات.

• الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء، وضعف المناعة بسبب البرودة وتغيير الفصول.

• غياب الوعي لدى المواطنين وإهمال الإجراءات الاحترازية، والذي ينذر بحدوث زيادة كبيرة في أعداد المصابين.

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