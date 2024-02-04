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راقبوا السماء.. القمر يقترن بالنجم الأحمر العملاق "قلب العقرب" بمشهد بديع| غدا

القمر يقترن بالنجم
القمر يقترن بالنجم الأحمر العملاق "قلب العقرب"

تشهد سماء مصر، غد، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

اقتران القمر مع نجم قلب العقرب

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، أننا علي موعد يوم الإثنين 5 فبراير ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، أننا سوف نتمكن من مشاهد نجم قلب العقرب اثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) ويمكن رؤيته هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق في الـ 3:00 صباحا في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

النجم العملاق قلب العقرب (Antares)

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

القمر أنتاريس القمر وأنتاريس النجم العملاق Antares قلب العقرب ألمع نجم في برج العقرب

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