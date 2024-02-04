إسرائيل شاركت في التخطيط.. ترامب يكشف أسرارا لأول مرة عن مقـ.ــتل سليماني

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن إسرائيل ساعدت في التخطيط للهجوم على قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، الذي قتل في غارة أمريكية بدون طيار في العراق في أوائل عام 2020، مضيفا: "لكن قبل يومين قالوا لي نحن لا يمكننا القيام بذلك.. لذلك قمنا بذلك بأنفسنا".

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى فوكس نيوز، أنه بعد أن ضربت إيران 18 صاروخا، أبلغته إسرائيل أنها لا تنوي الهجوم.

وأوضح ترامب أن ذلك "كان جزءا من "معادلة الرد" بين الدول، هو لم يفهم لماذا كل الصواريخ لم تصب الأهداف ولم يقتل أحد، موضحا أن ايران قامت بذلك "لأنها ملزمة على القيام بذلك لإظهار القوة"؛ وفقا لموقع "أي 24” الاسرائيلي.

وبخصوص إيران قال ترامب "قالوا لنا: من فضلكم لا تهاجموننا، نحن لا ننوي المساس بكم".

وأضاف بخصوص اغتيال سليماني منوها بأن "إسرائيل كان يجب عليها أن تهاجم إيران مع الولايات المتحدة، لكن قبل عملية الاغتيال إسرائيل أبلغت ترامب "نحن لا يمكننا القيام بذلك".. معلنا أنه سيقوم بذلك بنفسه لكن إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جزء كبير من ذلك.

في حديثه إلى فوكس نيوز، يقول: "عندما استهدفنا سليماني، أنت تعلم أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا. ولكن قبل يومين من العملية قالوا "لا يمكننا القيام بذلك. لا يمكننا فعل ذلك. قلت "لماذا؟" قالوا “لا يمكننا فعل ذلك”.

ومضى ترامب: "ثم كان لدي جنرال معين، وهو عظيم، قلت له "هل نفعل ذلك بأنفسنا؟" قال "يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك فقلت "سنفعل ذلك".

وأكد: "لكن إسرائيل كانت جزءا منها كما تعلم، وكان كل شيء مخططا له، كل شيء. لأن ما فعله [سليماني] كان فظيعا. ما فعله بنا كان فظيعا. قتل الكثير من جنودنا. قتل الكثير من الناس."

وأكد ترامب أن هجمات الميليشيات الإيرانية على القوات الأمريكية التي قتلت ثلاثة جنود "لم تكن لتحدث معي أبدا".

واستطرد ترامب حديثه قائلا: "أثناء إدارتي كانت إيران تحت السيطرة.. هل تعلم، لقد ضربناهم بشدة بسبب شيء فعلوه، وكان عليهم الرد، ويشعرون أنه يتعين عليهم القيام بذلك وأنا أفهم ذلك. هل تعلم، اتصلوا بي ليقولوا لي "سنصل إلى موقع معين لكننا لن نضربه، سيكون خارج المحيط... أخبرونا بذلك".

وتابع: "اطلقنا 16 صاروخا ... وكنا نعلم أنهم لن يضربوها. والآن أكشف عن ذلك ... لذلك وجهوا تلك الصواريخ وقالوا "من فضلك لا تهاجمنا، لن نضربك.. كان ذلك احتراما، كان لدينا احترام."

وبما يتعلق بإرسال المساعدات لإسرائيل أجاب ترامب إننا "دائما يجب أن نكون مستعدين" معلقا إنه في إسرائيل "يوجد أشخاص مذهلون، هم أشخاص مذهلون مخلصون إلينا".