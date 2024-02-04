أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، أنه سيتم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة في الشهر المقبل.

وأوضح إيراني أنه تمت دعوة بلدان أخرى للمشاركة في هذه المناورات.

واعتبر إيراني أن أهم استراتيجية للبحرية الإيرانية في الوضع الحالي هي "الحفاظ على المصالح والموارد الاقتصادية للنظام الإسلامي والشعب وحمايتها".

وأضاف إيراني أنه سيتم تنفيذ هذه المناورات بهدف تأمين أمن المنطقة والمصالح المشتركة.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال إيراني: "من خلال مرافقتنا للسفن الإيرانية في البحر، فإننا نحمي الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونساعد الدول التي تحتاج إلى الدعم لضمان الأمن والسلامة".

وختم بالقول إنه من المخطط له وبدعم من وزارة الدفاع والقوات المسلحة أن تنضم عدة سفن إلى الأسطول البحري بنهاية العام الحالي الإيراني.

