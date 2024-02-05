بعد فوزه بـ 3 جوائز.. إلقاء القبض على المطرب كيلر مايك بحفل الجرامي

ألقت قوات الأمن القبض علي المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله علي ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز جرامي الـ66 المقام حاليًا علي مسرح كربيتو أرينا في لوس أنجلوس.

ووثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب من قبل قوات الأمن وأكد أن إلقاء القبض على كيلر مايك ليس له علاقة بما حدث في حفل الليلة وإنما بسبب جنحة قديمة ومن المتوقع إخلاء سبيله مساء اليوم.

وفاز مايك في جميع الفئات الثلاثة التي تم ترشيحه فيها اليوم، أفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers" وأفضل ألبوم راب "Michael"، وهو ألبومه السادس الذي صدر في يونيو 2023.