بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة نقدم لكي طريقة عمل الدونات.

المكوّنات

كوبان ونصف من الدّقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر.

60 غراماً من الزبدة.

ثلاثة أرباع الكوب من الحليب السائل الدافئ

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشّة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

زيت نباتي لقلي الدونات.

شوكلاته الدهن لتزيين

طريقة التحضير

توضع جميع المكوّنات السابقة في إناء عميق (الدقيق، والسكر، والزبدة، والحليب الدافئ، والخميرة، والبيكنج باودر، والفانيلا، والملح، والبيضة) وتُخلط جميع المكونات بشكل جيّد وتعجن مدّة عشر دقائق كاملة حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة كي ترتاح مدّة ساعة كاملة في مكان دافئ. تفرد العجينة على سطح نظيف ومرشوش بالطحين باستخدام النشّابة أو الشوبك المرشوش بالدقيق، وذلك كي لا تلتصق العجينة، وحتّى يتمّ الوصول إلى السماكة المطلوبة.

تقطّع الدونات باستخدام قطّاعة كبيرة الحجم بشكل دائري، ويتمّ استخدام قطاعة صغيرة الحجم لإحداث ثقبٍ صغيرٍ في وسط العجينة. توضع حبات الدونات على صينية مرشوشة بالدقيق، وتترك كي ترتاح مرّةً أخرى مدّة نصف ساعة (هذه المرحلة مهمّة وضرورية كي تنجح الدونات).

توضع حبّات الدونات على شكل دفعات في الزيت الساخن مع تقليبها حتى يصبح لونها ذهبيّاً، ويمكن وضع حبّات الدونات في صينية مدهونة بالقليل من الزيت النباتي، وتُدخل إلى الفرن على درجة حرارة متوسّطة مع تقليبها من الحين إلى الآخر حتى يصبح لونها ذهبيّاً.

التزيين

بعد ان تبرد يغمس الوجه بالشكولاته