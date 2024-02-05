تواكب سوق العمل.. زراعة عين شمس تكشف التخصصات في مرحلة الماجستير

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس أن كليات تحرص على تنشيط البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الوصول إلى أعلى المناصب العلمية مما يسهم في الإكثار من النشر الدولي.

وأكد وكيل كلية زراعة أن الجامعة تقدم عدد من البرامج المميزة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه، وتمتاز البرامج التي تقدمها كليات جامعة عين شمس بتفردها وندرتها والحاجة إليها في سوق العمل إضافة إلى جمعها لعدة تخصصات في آن واحد، إلى جانب منح الطلاب الملتحقين بتلك البرامج شهادات مزدوجة من جامعة عين شمس وجامعات أجنبية مختلفة.

وأشار وكيل كلية زراعة الي أن الجامعة تسعى للوصول لأفضل مستوى في تقديم خدماتها لأعضاء المجتمع الداخلي والخارجي،ومدى جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات الطلاب

وكشف الدكتور هشام الحريري التخصصات في الماجستير بكلية الزراعة وهي كالاتي :

1-الهندسة الزراعية

2-قسم الأراضي

3-الاقتصاد الزراعى

4-الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي

5-إنتاج حيواني

6-إنتاج دواجن

7-أمراض النبات

8-البساتين

9-علوم أغذية

10-الكيمياء الحيوية

11-المحاصيل

12-الميكروبيولوجيا الزراعية

13-النبات الزراعى

14-وقاية النبات

15-الوراثة

