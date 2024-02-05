بسبب دعمه لفلسطين.. مذيع بريطاني يطرد ضيفه على الهواء| شاهد

أقدم مذيع بريطاني على طرد كاتب أمريكي من برنامجه الإذاعي، بسبب تأييده لفلسطين، وحديثه عن معاناة الفلسطينيين والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب في غزة.

ودخل الكاتب ستيف هيدلي مرتديا الكوفية الفلسطينية، وهو ما أثار غضب المذيع وضيفه الذي عرفه بأنه “يهودي”.

وبدأ المذيع وضيفه، بمحاولة استفزاز الضيف، عن توجيه أسئلة من قبيل تأييد حماس، واتهام الاحتلال بالإرهاب، وهو ما رد عليه بأن إسرائيل بالفعل دولة إرهابية حين تقتل 10 آلاف طفل.

حق الفلسطنيين في المقاومة

وتحدث الضيف عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، لأن فلسطين أرضه، والإسرائيليون مجرد محتلون لها، ومن حقه إخراجهم منها.

ودفعت إجابات الضيف، المذيع إلى طلب إنهاء اللقاء معه وطرده من الأستوديو.