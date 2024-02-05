اشتباكات مسلحة عنيفة|«سرايا القدس» تستهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كتيبة طولكرم، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن مجاهدوها استهدفوا بقذيفة (TPG) مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل شقة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها نفذت عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و"107" على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.