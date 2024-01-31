سرايا القدس تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها نفذت عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و"107" على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على “تليجرام”، أنها استهدفت بصاروخ 107 موجه، مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس أيضا، إنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق مخيم البريج.