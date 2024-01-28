الاحتلال ينقل جنوده المصابين.. سرايا القدس تستهدف 3 آليات صهيونية بخان يونس

أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية، عن استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف آر بي جي، في حي الأمل وجورة العقاد غرب خان يونس بقطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

في الوقت نفسه قامت كتائب القسام اليوم باستهداف دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.

كما ذكرت كتائب القسام انها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية بان فرق طبية عسكرية إسرائيلية نقلت برا عسكريين أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة إلى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم.