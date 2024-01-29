عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| سرايا القدس تستهدف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، أنها تمكنت من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غرب خان يونس.

 

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استحكام صاروخي ومدفعي على نقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية.

 

https://t.me/sarayapsa/23138

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنه تم قصف تحشدا لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60.

 

وقالت سرايا القدس، إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

سرايا القدس فلسطين حركة الجهاد الإسلامي خان يونس منطقة السودانية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

الاحتلال ينقل جنوده المصابين.. سرايا القدس تستهدف 3 آليات صهيونية بخان يونس

سرايا القدس تسقط طائرة درون إسرائيلية شرق الشجاعية

سرايا القدس تقصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

شاهد| سرايا القدس تعرض مشاهد استهداف آليات جيش الاحتلال في خان يونس

عملية مشتركة مع القسام.. سرايا القدس تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بخان يونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سرايا القدس: استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بمحافظة خان يونس

ترشيحاتنا

حكم تارك الصلاة وما يفعله في الصلوات الفائتة.. دار الإفتاء توضح

مصحوبة بأمطار غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا| الطقس

مفاجأة في واقعة ممرضة اكتوبر.. المجني عليها قالت لأمها: هجيلك مقـ تولة

شاهد| سرايا القدس تستهدف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية

بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

ضيق وقصير جدا .. نانسي عجرم بإطلالة جريئة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ