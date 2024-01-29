شاهد| سرايا القدس تستهدف تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، أنها تمكنت من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غرب خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استحكام صاروخي ومدفعي على نقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية.

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وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنه تم قصف تحشدا لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60.

وقالت سرايا القدس، إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.