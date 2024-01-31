سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقتين

ذكرت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في العرايشية وبطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما ذكرت سرايا القدس انها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج.

واردفت سرايا القدس باستهداف مجموعة من جنود العدو متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة

كما ذكرت كتائب القسام انها استهدفت دبابة ميركافا-4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 جنوب غرب مدينة غزة.



