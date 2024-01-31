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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقتين

عمليات المقاومة
عمليات المقاومة

ذكرت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في العرايشية وبطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
كما ذكرت سرايا القدس انها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج.
واردفت سرايا القدس باستهداف  مجموعة من جنود العدو متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة
كما ذكرت كتائب القسام انها استهدفت دبابة ميركافا-4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 جنوب غرب مدينة غزة.

 

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