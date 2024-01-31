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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو| سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من قذائف الهاون التي استهدفت بها التحشدات والمواقع العسكرية في محاور التقدم وسط قطاع غزة.

https://t.me/sarayapse/881

كما أعلنت سرايا القدس أنها نفذت عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ “بدر1” و"107" على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على "تليجرام"، أنها استهدفت بصاروخ 107 موجه، مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس أيضا، إنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق مخيم البريج.

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي غزة قطاع غزة خان يونس

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