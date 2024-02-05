تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين





تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع جميع المؤشرات باستثناء تراجع المؤشر الرئيسي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 27538 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 33584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11746 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6788 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 9505 نقطة.

