مجموعة صناعية سعودية كبرى تعتزم توريد الاستانلس ستيل إلى مصر

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، بتفقد عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show" المقام خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تفقد الوزير "محمد صلاح" الجناح السعودي واجتمع مع ممثلي "مجموعة النافع"، وأكد خلال زيارته للجناح السعودي على أن معرض الدفاع العالمي يعكس مكانة المملكة كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في صناعة الدفاع وهو ما يتجلى أيضاً في المعروضات العسكرية التي تشارك بها الجهات السعودية المشاركة بالمعرض والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي، بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذي يليق بالمملكة، مؤكداً على الأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، وتناول اللقاء مناقشة مدى إمكانية التعاون المشترك في مجال الصلب المدرع حيث أبدى ممثلو "النافع" اهتمام المجموعة باستيراده من الإنتاج الحربي.

وأشار ممثلو مجموعة "النافع" إلى إمكانية توريد الإستانلس ستيل لمصر وكذا إمكانية توريد خام النحاس والنحاس المعالج، مؤكدين على أن معرض الدفاع العالمي 2024 يهدف إلى تعزيز موقع المملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية.

كما تفقد الوزير الجناح الهندي حيث التقى ممثلي شركة ميونيشنز إنديا ليمتيد (MIL) ووكيلها السعودي، وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما قام بالإطلاع عليه من معروضات بالجناح والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الهندية ومواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مستعرضاً المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من مختلف منتجاتها من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، مشيرا إلى أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الوزارة بإنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وقام الوزير بالإطلاع على العرض التقديمي الذي استعرض خلاله ممثلو الشركة الهندية مجالات عملها وأهدافها وما تقوم بتصنيعه من منتجات دفاعية متطورة حيث تتخصص الشركة الهندية في إنتاج عدة أعيرة من الذخيرة الصغيرة والمتوسطة الثقيلة.

وأعرب ممثلو "ميونيشنز إنديا ليمتيد" عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية نظراً لما تمتلكه من إمكانيات متميزة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وفي سياق متصل تم المرور على الشركة المصرية "ألتمات سليوشنز" والتي تعمل في مجال الخدمات الهندسية، حيث تم الإشارة خلال اللقاء إلى وجود تعاون سابق مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي على أتم استعداد للتعاون مع "ألتمات سليوشنز"، ومن جانبهم أكد ممثلو الشركة المصرية على تطلعهم إلى تعزيز سبل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها بما يعود بالنفع على الجانبين.

من ناحية أخرى تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الجناح التركي وعقد لقاء مع السيد وزير الصناعات الدفاعية التركية، حيث أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أنه سبق وأن قام فريق من الإنتاج الحربي بزيارة عدد (٣) شركات تركية خلال شهر ديسمبر الماضي وتم الإشارة إلى استعداد "الإنتاج الحربي" للتعاون مع الشركات التركية للإنتاج المشترك لذخائر يقوم أحد الجانبين بإنتاج مكونات منها على أن يقوم الجانب الآخر بإنتاج باقي المكونات والتجميع، وأعرب الوزير عن اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين بعض تكنولوجيات التصنيع التركية الحديثة داخل خطوط الإنتاج بالشركات التابعة.

سيتم الحرص على الدراسة المتعمقة لموضوعات التعاون التي تم مناقشتها مع "الإنتاج الحربي" المصري

من جانبه أكد وزير الصناعات الدفاعية التركية على أنه سيتم الحرص على الدراسة المتعمقة لموضوعات التعاون التي تم مناقشتها مع السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق لسيادته خلال اللقاء، وقام بتوجيه الدعوة للوزير "محمد صلاح" لزيارة جميع الشركات التركية المشاركة في معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ وعددها (٦٣) شركة.

وقد رافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي خلال المرور على هذه الأجنحة كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" حرص خلال زيارته لأجنحة هذه الدول على توجيه الدعوة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر دقة.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي يركز على مجالات صناعة الدفاع الخمسة (الدفاع في البر والجو والبحر والفضاء والأمن)، وتستهدف النسخة الثانية من المعرض وجود أكثر من (750) جهة عارضة، ومشاركة أكثر من (75) دولة، وحضور أكثر من (500) وفد رسمي، فضلاً عن تواجد (100) ألف زائر، ويقام المعرض على مساحة عرض تبلغ (47) ألف متر مربع مقسمة إلى صالات عرض وأجنحة للضيافة ولقاءات المشترين بالعارضين ضمن مساحة كلية للمعرض ومنصات العروض والطيران والتي تبلغ أكثر من (800) ألف متر مربع وتتضمن مدرجاً للطائرات والعروض الحية.