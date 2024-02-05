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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيل المرافق لمشروعات حياة كريمة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ومسؤولي دار الهندسة آخر المستجدات في كل مشروع من القطاعات ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لتلك المشروعات تمهيدا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي كافة الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات.


وأشار المحافظ خلال الاجتماع، متابعته بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش المشروعات التي تم الانتهاء منها، لتذليل كافة العقبات للبدء في تشغيل المشروعات لتقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأكد محافظ الغربية تقديمه كافة سبل الدعم لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمة، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل التحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

 

واختتم المحافظ، الاجتماع بمناقشة مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي سيتم تنفيذها، في مراكز "المحلة الكبرى، كفر الزيات، قطور، بسيون".

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