أستاذ إدارة أعمال : المشهد الاقتصادي العالمي أصبح ضبابيًا |فيديو

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن المشهد الأقتصادي العالمي أصبح ضبابياً، مؤكداً أن الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 أدت إلى موجة تضخمية عالمية.

أيمن غنيم :روسيا تحتوي على أكبر احتياطٍ من الغاز الطبيعي في العالم



وأضاف أيمن غنيم خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن روسيا تحتوي على أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، و كانت ثاني أكبر منتج للبترول في العالم بعام 2021، وروسيا وأوكرانيا كانوا يمثلوا ربع صادرات العالم من القمح في عام 2021.



وأشار أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية إلى، أن توقف الإمدادات الروسية و الأوكرانية من الحبوب أو الطاقة بسبب الحرب بينهم، أدت إلى التضخم العالمي.